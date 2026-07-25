В матче 1-го тура РПЛ состоится встреча московского «Спартака» и «Родины». Команды сыграют 25 июля в 20:45 мск на «Лукоил Арене». Узнайте, где можно посмотреть эту игру.

«Спартак» уже вкусил ощущений нового сезона. 18 июля «красно-белые» сыграли с «Зенитом» матч за Суперкубок России. Выиграть не удалось, «Спартак» уступил в серии пенальти.

Сегодня подопечные Хуана Карседо встретятся с чемпионом ФНЛ. «Родина» в прошлом сезоне набрала 68 очков в турнире, одержав 19 побед в 34 матчах.

За все время «Спартак» и «Родина» проведут лишь второй матч. До этого в РПЛ клубы не пересекались.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.10.

Котировки букмекеров: 1.32 — победа «Спартака», 6.00 — ничья, 9.50 — победа «Родины».

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Спартак» — «Родина» смотрите на LiveCup.Run.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча «Спартак» — «Родина» в подробном онлайн-репортаже.