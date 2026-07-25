Эта победа позволила «Шанхай Порт» набрать 19 очков и обойти «Шанхай Шэньхуа» в турнирной таблице по дополнительным показателям, поднявшись на 11-е место. Команда Слуцкого с аналогичным количеством баллов опустилась на 12-ю строчку.

Счет в матче на 28-й минуте открыл бразильский нападающий хозяев Леонардо Насименто . Спустя восемь минут полузащитник Ли Синьсян удвоил преимущество своей команды, установив окончательный результат встречи.

В матче 20-го тура китайской Суперлиги «Шанхай Шэньхуа» под руководством российского тренера Леонида Слуцкого потерпел гостевое поражение от «Шанхай Порт» со счетом 0:2.

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