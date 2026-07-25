В матче 20-го тура китайской Суперлиги «Шанхай Шэньхуа» под руководством российского тренера Леонида Слуцкого потерпел гостевое поражение от «Шанхай Порт» со счетом 0:2.
Счет в матче на 28-й минуте открыл бразильский нападающий хозяев Леонардо Насименто. Спустя восемь минут полузащитник Ли Синьсян удвоил преимущество своей команды, установив окончательный результат встречи.
Результат матча
Шанхай ПортКитай. Суперлига2:0Шанхай ШэньхуаШанхай
1:0 Leonardo 28' 2:0 Xinxiang Li 36'
Шанхай Порт: Янь Цзюньлин, Вэй Чжэнь, Оскар Мелендо (Лу Юнтао 86'), Коджо Азиангбе, Alex Yang (Ван Шэньчао 87'), Umidjan Yusup, Yue Xin (Ван Чжэньао 62'), Xinxiang Li (Fu Huan 78'), Mateus Vital, Prince Ampem, Leonardo (У Лэй 87')
Шанхай Шэньхуа: Гао Тяньи (Li Songyi 78'), Вилсон Манафа, Чжу Чэньцзе (Saulo Mineiro 78'), Ян Цзэсян, Жуан Карлуш Тейшейра (Се Пэнфэй 65'), У Си, Ван Хайцзянь (Xu Haoyang 90'), Луис Нлаво, Рафаэл Ратан, Чхан Шиничхи, Xue Qinghao
Жёлтые карточки: Коджо Азиангбе 18', Ван Чжэньао 90+2' — Ян Цзэсян 90+2'
Эта победа позволила «Шанхай Порт» набрать 19 очков и обойти «Шанхай Шэньхуа» в турнирной таблице по дополнительным показателям, поднявшись на 11-е место. Команда Слуцкого с аналогичным количеством баллов опустилась на 12-ю строчку.