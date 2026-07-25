Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о перспективах «Балтики» занять место в топ-5 по итогам нового сезона РПЛ.

Кевин Андраде globallookpress.com

«Никто не знает, какое место теперь они займут. Они неплохо подготовлены физически. Конечно, у них будут определенные проблемы из‑за ухода лучших футболистов, лучшего центрального защитника Андраде. Он мне очень нравится. Хороших футболистов не так просто заменить. Как эта замена будет происходить — такое место и будет», — цитирует Семин «Матч ТВ».

В минувшем кампании клуб из Калининграда занял пятое место. Новый сезон команда Андрея Талалаева начала не лучшим образом, проиграв ЦСКА со счетом 1:2.

В мае защитник Кевин Андраде перешел из «Балтики» в «Зенит».