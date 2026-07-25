Полузащитник английского «Манчестер Сити» Родри близок к переходу в «Реал». Футболист уже утвердил условия личного соглашения с руководством мадридского клуба, сообщает авторитетный инсайдер Маттео Моретто в социальных сетях.

По информации источника, испанский хавбек, недавно ставший победителем чемпионата мира 2026 года в составе своей национальной сборной, теперь ожидает завершения переговоров между командами. «Реал» должен договориться с «Манчестер Сити» о финальной сумме компенсации за трансфер.

В завершившемся сезоне Родри принял участие в 33 официальных матчах за «горожан» во всех турнирах, записав на свой счет два забитых мяча. Действующий контракт 30-летнего игрока с английским грандом рассчитан до середины 2027 года. Специализированный аналитический портал Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость опорного полузащитника в 50–55 миллионов евро.