Нападающий Килиан Мбаппе, а также полузащитники Федерико Вальверде, Арда Гюлер, Бернарду Силва и Джуд Беллингем получили статус игроков, не подлежащих продаже.

Винисиус Жуниор globallookpress.com

Данное решение совместно приняли руководство мадридского клуба и главный тренер команды Жозе Моуринью, сообщает инсайдер El Mundo Абрахам Ромеро.

По сведениям источника, боссы «королевского клуба» близки к пролонгации трудовых соглашений с хавбеком Орельеном Тчуамени и вингером Браимом Диасом. В то же время будущее целого ряда ключевых исполнителей остается неопределенным — в этот список попали Винисиус Жуниор, Эдуарду Камавинга, Франко Мастантуоно и Эндрик.

Кроме того, испанский журналист подтвердил, что руководство «Реала» продолжает активную работу над усилением состава. Клуб находится на продвинутой стадии переговоров по трансферам опорного полузащитника «Манчестер Сити» Родри и флангового нападающего «РБ Лейпциг» Яна Диоманде.