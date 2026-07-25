Французский «Лион» достиг устного соглашения с туринским «Ювентусом» о переходе нападающего Луа Опенда на правах аренды, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Луа Опенда globallookpress.com

По условиям сделки, французская сторона полностью возьмет на себя финансовые обязательства по заработной плате 26-летнего бельгийского футболиста. Кроме того, «Лион» выплатит «старой синьоре» фиксированную сумму в размере 3 миллионов евро за сам факт аренды. Возможность последующего выкупа игрока в соглашении не предусмотрена.

В завершившемся сезоне Опенда принял участие в 37 матчах во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами. Авторитетный аналитический портал Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость форварда в 25 миллионов евро.