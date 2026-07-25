Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о возможном переходе вратаря «Балтики» Максима Бориско в ЦСКА.

Максим Бориско globallookpress.com

«Никто никогда не знает, большая это потеря или нет. Может быть, у "Балтики" есть другой вратарь. А ЦСКА голкипер нужен, потому что Акинфеев рано или поздно завершит карьеру. Тем более сейчас у него травма, он восстанавливается. Есть Тороп — перспективный паренек, основной вратарь. Это нормально: в любой профессиональной команде должно быть два‑три вратаря. Просто у них другая роль: можно целый год просидеть в запасе и что‑то выиграть, а можно играть и не выиграть ничего. Это нормально», — цитирует Мостового «Матч ТВ».

Ранее гендиректор «Балтики» Равиль Измайлов рассказал, что переговоры с ЦСКА по переходу голкипера близки к завершению.