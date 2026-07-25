Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев поделился мыслями по поводу нулевой ничьей команды в матче 1-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

Андрей Кобелев globallookpress.com

«Не нужно сразу делать выводы, это только первый тур. Хотелось бы, чтобы "Динамо" выиграло, они имели для этого все возможности, но это футбол, ничего не поделать. Не хотелось терять очки на старте чемпионата.

Всегда говорю, что необходимо 4-5 туров, после которых можно сложить мнение. Сейчас ещё открыто трансферное окно, мы не знаем, что будет после его закрытия. "Динамо" против "Крыльев" сыграло неплохо, имело возможности и могло забить. Если бы забили, то могли победить. Тогда бы была другая атмосфера. Не хочется обижать "Крылья", но они играли вторым номером. Но выводы в долгую будем делать позже», — цитирует Кобелева «Советский спорт».

Следующий матч в РПЛ бело-голубые проведут 2 августа против «Балтики» в Калининграде.