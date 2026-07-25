Грозненский «Ахмат» официально сообщил о переходе полузащитника Папа Амади Гадио в «Нови Пазар» на правах аренды. Сенегальский футболист будет выступать за сербский клуб до конца июня 2027 года.

Папа Амади Гадио globallookpress.com

24-летний хавбек присоединился к чеченской команде в сентябре 2025 года, перейдя из марокканского клуба «Юнион». За время пребывания в расположении «Ахмата» Гадио принял участие в 13 официальных встречах, однако результативными действиями на поле не отметился.

Ближайший матч «Ахмат» проведет уже завтра, 26 июля. В рамках стартового тура Российской Премьер-Лиги сезона-2026/27 грозненцы сыграют в гостях против московского «Локомотива». Встреча начнется в 17:00 по московскому времени.