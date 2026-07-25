Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд прокомментировал слухи о возможном уходе нападающего Майкла Олисе из клуба.

Майкл Олисе — нападающий «Баварии» globallookpress.com

«Это вообще не тема для нас. Мы с нетерпением ждём возвращения Майкла из отпуска.

В этом сезоне он сыграет важную роль для "Баварии", как и в прошлом», — приводит слова Фройнда Bayern & Germany на своей странице в соцсети.

Ранее сообщалось о том, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе уговорил Майкла Олисе перейти в стан «королевского» клуба.

Действующий контракт форварда с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2029-го года. В минувшем сезоне Олисе провел за «Баварию» 52 матча во всех турнирах, забил 22 гола и сделал 31 голевую передачу.