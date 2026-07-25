Немецкий «РБ Лейпциг» ответил отказом на запрос мадридского «Реала» о покупке полузащитника Яна Диоманде, сообщает инсайдер Sky Sport Флориан Плеттенберг.

Ян Диоманде globallookpress.com

По информации источника, испанский гранд был готов заплатить за 19-летнего ивуарийского вингера порядка 100 миллионов евро, включая бонусные выплаты. Однако руководство «Лейпцига» отклонило данный шаг. Клуб из Германии согласен расстаться со своим игроком только в случае получения «исключительного» в финансовом плане предложения.

Напомним, Диоманде пополнил состав «РБ Лейпциг» летом 2025 года, перейдя из испанского «Леганеса» за 20 миллионов евро. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 забитыми мячами и 10 голевыми передачами.