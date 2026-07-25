Главный тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби заявил, что лондонский клуб не завершил работу на трансферном рынке и до закрытия летнего окна планирует оформить еще несколько приобретений.

Роберто Де Дзерби globallookpress.com

В беседе с клубной пресс-службой итальянский специалист отметил, что руководство и тренерский штаб действуют сообща и придерживаются заранее намеченного плана по усилению состава.

«Я считаю, что мы отлично взаимодействуем со спортивными директорами клуба. У нас есть четкое понимание того, каким должен стать состав. Когда трансферное окно закроется, тогда и можно будет оценить проделанную работу», — сказал Де Дзерби.

Этим летом ряды «Тоттенхэма» уже пополнили защитники Маркос Сенеси, Ян Паул ван Хекке и Эндрю Робертсон, а также полузащитники Сандро Тонали и Матеуш Фернандеш.