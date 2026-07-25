Главный тренер «Акрона» Срджан Благоевич прокомментировал поражение своей команды от «Зенита» (0:5) в матче 1-го тура РПЛ.

Срджан Благоевич globallookpress.com

«Неприятно и больно, слишком большая разница в счете, я не ожидал, что так будет. Мы уважаем чемпиона страны, знали, что будет тяжело. Я не увидел ту команду, которая была на сборах. Мы слишком много уважали соперника и боялись делать вещи, которые показывали в матчах на сборах. Это моя главная претензия к команде. Я сказал ребятам, что мы можем проиграть, но только в нашем стиле. Не стыдно проиграть чемпиону, но теперь нам предстоит большая работа.

Психология влияла, было много индивидуальных ошибок. Так получилось, что не удалось держать эмоции в рамках того, что нам нужно», — цитирует Благоевича «Матч ТВ».

Следующий матч в РПЛ тольяттинцы проведут домашний матч против «Рубина» 1 августа.