Французский «ПСЖ» и каталонская «Барселона» включились в гонку за полузащитника «Манчестер Сити» Родри, сообщает RMC Sport

По сведениям источника, парижане уже сделали официальный запрос «горожанам» для уточнения финансовых условий возможного трансфера. Сине-гранатовые рассматривают 30-летнего испанца как приоритетный вариант укрепления центра поля из-за серьезной травмы Френки де Йонга.

Несмотря на это, главным фаворитом на подписание хавбека остается мадридский «Реал», который согласовал с Родри условия личного контракта. Для завершения сделки мадридцам необходимо продать одного из своих полузащитников, чтобы высвободить трансферный бюджет.

Сам «Манчестер Сити» рассчитывает пролонгировать соглашение с игроком, действующее до лета 2027 года. Боссы английского клуба настроены сохранить испанца в составе минимум до конца следующего сезона и не отпустят его в текущее трансферное окно даже под угрозой потери игрока бесплатно через год. В минувшем розыгрыше АПЛ Родри провел 21 матч и забил один гол.