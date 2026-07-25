Лондонский «Арсенал» намерен включиться в борьбу за форварда мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса.

Хулиан Альварес globallookpress.com

По информации Sport.es, руководство английского клуба готовит предложение о покупке аргентинского нападающего.

До недавнего времени главным фаворитом в борьбе за футболиста считалась «Барселона», однако переговоры между каталонским клубом и «Атлетико» продвигаются без заметного прогресса. Мадридцы не заинтересованы в усилении одного из своих главных соперников по Ла Лиге, поэтому неохотно рассматривают вариант продажи Альвареса внутри чемпионата.

Сообщается также, что интерес к Хулиану Альваресу проявляет и французский «ПСЖ», который остается одним из претендентов на подписание нападающего.