Матч первого тура между московским «Динамо» и самарскими «Крыльями Советов» будет обслуживать судья Матвей Заика.

Матвей Заика globallookpress.com

Он примечателен тем, что является самым молодым главным рефери высшего дивизиона чемпионата России — ему всего 24 года.

«На таком уровне всё выравнивается. Я не думаю о том, что мне 24 года, а кому‑то больше. Мне без разницы, 15 мне лет или 45 — я должен принимать решения. Если я ошибаюсь или принимаю неправильное решение, никто не будет смотреть на мой возраст, на то, молодой я или неопытный. Всем всё равно. И болельщикам в том числе. Я должен просто выполнять свою работу», — приводит слова Заики пресс‑служба РФС.

«Динамо» и «Крылья Советов» сыграют 25 июля в 14:00 (мск).