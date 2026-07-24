Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от предстоящего матча между московским «Динамо» и «Крыльями Советов» в рамках 1-го тура российской Премьер-лиги.

Константин Тюкавин — нападающий московского «Динамо» globallookpress.com

«Динамо легко разберется с "Крыльями Советов"? Не факт, сейчас только старт чемпионата. Все после сборов, команды из середины таблицы будут бороться с первого тура. У более серьезных команд пик формы выходит где‑то к пятому туру. Первые туры всегда непредсказуемы, будет интересно наблюдать за новыми футболистами команд и за командами, которые только вышли в РПЛ, какие‑то сюрпризы, однозначно, будут.

Тюкавин поставил перед собой цель стать лучшим бомбардиром? Всё возможно, в нашем чемпионате 20 голов за сезон уже давно не забивают, очень средний результат. Константин — футболист, зависящий от партнеров, тут всё будет зависеть от команды. Из нападающих в нашем чемпионате выделяются только Кордоба и Тюкавин, больше явных бомбардиров нет. Других форвардов, которые выделяются в РПЛ, нет», — сказал Сенников «Матч ТВ».

Матч между московским «Динамо» и «Крыльями Советов» в рамках 1-го тура РПЛ состоится завтра, 25-го июля в 14:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.