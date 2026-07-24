«Чайка» и «Иркутск» не примут участие в Кубке России сезона‑2026/27, сообщила пресс‑служба РФС.

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Оба клуба уведомили организаторов турнира о том, что не имеют возможности принять участие.

Таким образом, соперник «Иркутска» автоматически пройдёт в следующую стадию Кубка России, а победитель пары «Анжи» — «Нефтяник», который должен был сыграть с «Чайкой» в следующем раунде, выступит в третьем этапе Кубка России в Пути регионов.

Две недели назад «Чайка» из Песчанокопского сообщила, что снимается с турнира Второй лиги из‑за финансовых проблем.