Полузащитник «Бока Хуниорс» и сборной Аргентины Леандро Паредес допустил, что может завершить выступления за национальную команду.

Леандро Паредес globallookpress.com

«Думаю, многим из нас предстоит серьезно задуматься, стоит ли продолжать выступать за сборную. Мы прошли потрясающий путь, добились больших успехов, и будет очень непросто удерживать этот уровень. Нужно все тщательно взвесить, поговорить с главным тренером и только потом принимать решение. Такие вопросы нельзя решать сгоряча», — заявил Паредес Ole.

Футболист подчеркнул, что пока не готов дать окончательный ответ.

Ранее на ЧМ-2026 Аргентина дошла до финала, где уступила Испании (0:1).