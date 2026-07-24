«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Русенборгом» (5:0) в рамках товарищеского противостояния.
В 1-м тайме «красные дьяволы» забили один гол, отличился Ши Лэйси на 31-й минуте.
Во 2-м отрезке «Манчестер Юнайтед» отметился 4 безответными голами благодаря точным ударам Джошуа Зиркзе на 56-й минуте, Джейкоба Девани на 63-й минуте, Харри Амасса на 72-й и Итана Уильямса на 84-й минуте.
Результат матча
РусенборгТоварищеские матчи (клубы)0:5Манчестер ЮнайтедМанчестер
0:1 Shea Lacey 31' 0:2 Джошуа Зиркзее 56' 0:3 Jacob Devaney 63' 0:4 Гарри Амасс 72' 0:5 Ethan Williams 84'
Русенборг: Леопольд Вальстедт, Mads Bomholt (Elias Sloerdal 46'), Оле Сельнес (Aleksander Borgersen 46'), Ивер Фоссум (Йохан Бакке 46'), Ноа Сахсах (Maciej Soboczynski 46'), Амин Шейха (David Duris 46'), Jonas Sogaard Mortensen (Аслак Витри 60'), Hakon Volden (Mikkel Konradsen Ceide 60'), Tomas Nemcik (Hakon Rosten 46'), Adrian Pereira (Tobias Solheim Dahl 46'), Jesper Reitan Sunde (Эмиль Конрадсен Сейде 46')
Манчестер Юнайтед: Радек Витек (Dermot Mee 72'), Патрик Доргу (Тоби Колльер 61'), Люк Шоу (Гарри Амасс 46'), Эйден Хевен (Чидо Оби-Мартин 61'), Гарри Магуайр (Jaydan Kamason 46'), Лени Йоро (Ethan Williams 61'), Мэйсон Маунт (Тайлер Флетчер 61'), Андрей Сантос (Дэниел Гор 61'), Джошуа Зиркзее (Daniel Armer 61'), Брайан Мбемо (Jack Fletcher 61'), Shea Lacey (Jacob Devaney 61')
Жёлтая карточка: Jacob Devaney 88' (Манчестер Юнайтед)
В следующем товарищеском матче «Манчестер Юнайтед» сыграет против мадридского «Атлетико» 1-го августа. «Русенборг» встретится с «Фредрикстадом» 27-го июля в рамках чемпионата Норвегии.