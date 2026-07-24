«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Русенборгом» (5:0) в рамках товарищеского противостояния.

В 1-м тайме «красные дьяволы» забили один гол, отличился Ши Лэйси на 31-й минуте.

Во 2-м отрезке «Манчестер Юнайтед» отметился 4 безответными голами благодаря точным ударам Джошуа Зиркзе на 56-й минуте, Джейкоба Девани на 63-й минуте, Харри Амасса на 72-й и Итана Уильямса на 84-й минуте.

Результат матча

Русенборг Товарищеские матчи (клубы) 0:5 Манчестер Юнайтед Манчестер

0:1 Shea Lacey 31' 0:2 Джошуа Зиркзее 56' 0:3 Jacob Devaney 63' 0:4 Гарри Амасс 72' 0:5 Ethan Williams 84'

Русенборг: Леопольд Вальстедт, Mads Bomholt ( Elias Sloerdal 46' ), Оле Сельнес ( Aleksander Borgersen 46' ), Ивер Фоссум ( Йохан Бакке 46' ), Ноа Сахсах ( Maciej Soboczynski 46' ), Амин Шейха ( David Duris 46' ), Jonas Sogaard Mortensen ( Аслак Витри 60' ), Hakon Volden ( Mikkel Konradsen Ceide 60' ), Tomas Nemcik ( Hakon Rosten 46' ), Adrian Pereira ( Tobias Solheim Dahl 46' ), Jesper Reitan Sunde ( Эмиль Конрадсен Сейде 46' )

Манчестер Юнайтед: Радек Витек ( Dermot Mee 72' ), Патрик Доргу ( Тоби Колльер 61' ), Люк Шоу ( Гарри Амасс 46' ), Эйден Хевен ( Чидо Оби-Мартин 61' ), Гарри Магуайр ( Jaydan Kamason 46' ), Лени Йоро ( Ethan Williams 61' ), Мэйсон Маунт ( Тайлер Флетчер 61' ), Андрей Сантос ( Дэниел Гор 61' ), Джошуа Зиркзее ( Daniel Armer 61' ), Брайан Мбемо ( Jack Fletcher 61' ), Shea Lacey ( Jacob Devaney 61' )

Жёлтая карточка: Jacob Devaney 88' (Манчестер Юнайтед)