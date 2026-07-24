Экс-игрок ЦСКА Олег Корнаухов поделился ожиданиями от нового сезона РПЛ.

Трофей РПЛ globallookpress.com

«В РПЛ ничего не меняется. Лидеры какие были, так и остаются: "Зенит", "Краснодар", "Локомотив", ЦСКА и "Динамо". Кто-то вклинится в их борьбу? В прошлом году была "Балтика", очень интересно будет посмотреть на них в этом сезоне. Поэтому в РПЛ достаточно много интересных команд, например — "Оренбург" с Ахметзяновым, команды, которые вышли из ФНЛ.

Очень много интересных сценариев, я люблю РПЛ и люблю наблюдать за событиями внутри», — цитирует Корнаухова «Советский спорт».

Новый сезон начнется сегодня, 24 июля матчем между ЦСКА и «Балтикой» в Москве, начало — в 20:00 мск.

Действующим чемпионом страны является «Зенит».