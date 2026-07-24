Самарские «Крылья Советов» договорились о продлении контракта с вратарём Евгением Фроловым ещё на один сезон.

Евгений Фролов globallookpress.com

«Евгений Фролов — опытный голкипер, который играет важную роль в "Крыльях". Мы ценим его профессиональные и человеческие качества, значимость для атмосферы внутри команды. Уверен, что Евгений принесёт пользу "Крыльям" в предстоящем сезоне», — цитирует наставника самарцев Сергея Булатова пресс-служба «Крыльев Советов».

За «Крылья» Фролов играет с 2020 года. Всего за это время он сыграл 38 матчей в разных турнирах и 17 раз отстоял на ноль.