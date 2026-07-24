Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес может продолжить карьеру в чемпионате Англии. По информации Fichajes, испанский форвард оказался в сфере интересов одного из ведущих клубов Премьер-лиги.

Ферран Торрес globallookpress.com

Сообщается, что главным претендентом на футболиста является «Ливерпуль». Руководство мерсисайдского клуба включило Торреса в список приоритетных целей на текущее летнее трансферное окно.

За время выступлений в составе «Барселоны» Ферран Торрес принял участие в 207 матчах во всех турнирах. На счету испанца 65 забитых мячей и 23 результативные передачи.