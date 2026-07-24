Экс‑защитник «Спартака» Андрей Ещенко считает, что красно‑белые должны отпустить аргентинца Эсекьеля Барко, если он больше не хочет оставаться в команде.

«Если у Барко есть желание уйти, надо отдавать. Смысл держать человека, который хочет уйти? Тем более сейчас вернулся Пруцев.

Не сказал бы, что Барко — главная звезда и один команду тащит. Каждый игрок внёс вклад в победу в Кубке, в хорошее выступление в концовке чемпионата», — сказал Ещенко «Чемпионату».

27‑летний Барко стал футболистом «Спартака» летом 2024 года. В последнее время многие СМИ связывают его с переходом в «Ривер Плейт».