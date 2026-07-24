Хавбек «Барселоны» и сборной Нидерландов Френки де Йонг может избежать операции на больном колене, которая потребовала бы восстановления в течение 5–6 месяцев, сообщает журналист Решад Рахман.

Френки де Йонг globallookpress.com

Полузащитник порвал внутреннюю боковую связку колена на ЧМ‑2026, и ранее считалось, что ему необходима операция. Теперь же в каталонском клубе хотят попробовать новый курс лечения, из‑за которого он может пропустить несколько недель, а не месяцев.

Всего в прошлом сезоне де Йонг сыграл 38 матчей, забил один гол и отметился 8 результативными передачами. Его контракт с «Барселоной» действует до 2029 года, а рыночная цена равна 35 млн евро.