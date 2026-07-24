Информация о том, что полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко находится в шаге от перехода в аргентинский «Ривер Плейт», не соответствует действительности. Об этом сообщает «Евро-Футбол. Ру».

Эсекьель Барко globallookpress.com

По сведениям источника, московский клуб не ведет переговоров о продаже 27-летнего хавбека. Напротив, руководство «Спартака» обсуждает с аргентинским футболистом условия нового трудового соглашения и рассчитывает сохранить одного из лидеров команды.

Действующий контракт Барко с красно-белыми рассчитан до лета 2027 года.