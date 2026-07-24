Английская «Астон Вилла» хочет укрепить свой состав сенегальским форвардом «Челси» Николасом Джексоном.

Николас Джексон globallookpress.com

«Астон Вилла» начала переговоры с «Челси» о приобретении Николаса Джексона. Унаи Эмери высоко ценит его ещё со времён совместной работы в «Вильярреале» и хочет заполучить его, несмотря на высокую зарплату и слишком высокую первоначальную сумму, запрошенную «Челси», — написал известный журналист Николо Скира в соцсети.

Минувший сезон 25‑летний футболист отыграл в аренде в «Баварии» и сейчас оценивается в 40 млн евро.