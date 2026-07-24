Главный тренер «Рубина» Франк Артига рассказал, чего ждёт от старта нового сезона РПЛ и как проходила подготовка команды к нему.

Франк Артига globallookpress.com

«С большим воодушевлением ждём начала чемпионата, встречи с болельщиками на стадионе. Чтобы биться против такого соперника и приложить все силы для того, чтобы победить. Предсезонная подготовка — это хороший период, мне он нравится, но вы сами понимаете, что предсезонка бывает слишком длинной, и всегда ждёшь с нетерпением начала сезона.

Будем двигаться от игры к игре. Важно хорошо начать, приложить все силы для того, чтобы победить, затем от матча к матчу улучшать нашу игру и постараться улучшить результат прошлого сезона.

В последнем товарищеском матче с "Локомотивом" мы по сути провели свою лучшую игру, и к 80‑й минуте мы должны были вести со счётом 4:1, но, к сожалению, в этом матче проиграли. Нужно отталкиваться от того качества игры, которое мы показали. Самое важное же начинается сейчас, начинается новый сезон», — приводит слова Артиги официальный сайт казанцев.

В первом туре «Рубин» на своём поле сыграет с «Краснодаром» 26 июля в 19:30 (мск).