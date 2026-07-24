Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказался про игру сборной Англии на ЧМ-2026. Подопечные Томаса Тухеля завоевали бронзовые медали, обыграв в матче за третье место Францию со счетом 6:4.

Андрей Аршавин globallookpress.com

«У них хорошее поколение, это было видно и на прошлом Евро. Но результат — только третье место. Хотя и этого они добились впервые за долгие десятилетия.

Единственный вопрос, что будет с командой, если Кейн уйдет. Не знаю, кто сможет его заменить. Может быть, Олли Уоткинс? Хотя это не такого калибра нападающий, как Кейн. Но в остальном сборная очень сильная, молодая и перспективная. Потенциал огромный, поэтому они и были в полуфинале», — сказал Аршавин «СЭ».