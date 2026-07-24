Новичок «Манчестер Сити» Эллиот Андерсон поделился ожиданиями от предстоящей работы с главным тренером команды Энцо Мареской.

Эллиот Андерсон globallookpress.com

«С нетерпением этого жду! На протяжении последних лет я следил за играми его команд и пообщался с некоторыми парнями из "Челси" — они все очень высокого мнения о своём бывшем тренере. Очень хочу начать работу под руководством этого специалиста», — цитирует Андерсона пресс-служба «горожан».

Андерсон перешел в «Ман Сити» из «Ноттингем Форест» за 116 млн фунтов, что стало самым дорогим трансфером английского футболиста в истории.

В минувшем сезоне полузащитник провел 38 матчей в АПЛ, забил четыре гола и отдал четыре голевые передачи.