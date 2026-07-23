Новобранец «Зенита» Фелипе Аугусто считает, что он отлично дополняет Александра Соболева и может с ним одновременно выходить на футбольное поле.

Фелипе Аугусто ФК «Зенит»

Сегодня, 23 июня, состоялась презентация 22‑летнего бразильца в фирменном клубном магазине «Зенит Арена» на Невском проспекте в Санкт‑Петербурге. Ранее он играл в составе турецкого «Трабзонспора».

«Адаптация проходит очень хорошо. Есть ощущение, что из‑за того, что чуть позже начала сборов присоединился к команде, у большинства игроков физические кондиции чуть лучше. Но я активно работаю каждый день, чтобы как можно скорее набрать оптимальную форму. И на сто процентов приблизиться к тому Фелипе, которого хочу показать. Сейчас готов на 80 процентов.

С Соболевым был приятный опыт, когда мы вместе были на поле в игре за Суперкубок, Саша забил пенальти, в итоге мы выиграли. В любом случае, находимся мы вместе на поле или нет, мы нападающие с разными характеристиками. Саша выше, мощнее, может бороться за мяч. Для меня более характерно врываться в пространство, добавлять скорости. Мне кажется, мы хорошо дополняем друг друга. Но самое главное, чтобы побеждал "Зенит", — цитирует Аугусто "Матч ТВ".