Вратарь «Манчестер Сити» и сборной Англии Джеймс Траффорд покинет клуб в ближайшее время.

Джеймс Траффорд globallookpress.com

«"Лидс Юнайтед" близок к заключению сделки по Джеймсу Траффорду. Игрок дал понять, что хочет присоединиться к команде. Также стало известно, что стороны обсуждают пункт о выкупе в рамках быстро развивающихся переговоров.

"Ньюкасл Юнайтед" не проводил никаких недавних переговоров и не делал предложений. Последние переговоры состоялись, когда Траффорд рассматривался в качестве варианта, в то время как "Манчестер Сити" изучал Сандро Тонали», — написал известный журналист Бен Джейкобс в соцсети.

В прошлом сезоне 23‑летний Траффорд сыграл всего 11 матчей во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает его в 25 млн евро.