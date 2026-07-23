Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев не считает, что испанец Хуан Карсло Карседо пока достиг чего-то выдающегося во время работы в «Спартаке».

Сергей Ташуев globallookpress.com

«Обыкновенная работа тренерского штаба. У "Спартака" хороший подбор футболистов. То, что он использует футболистов на разных позициях и наделяет их разными функциями на поле — это далеко не он первый придумал, это ничего особенного. Поэтому тут нечем восхищаться. Но команда сейчас показывает неплохую игру — это правда так.

Возможности у Спартака серьезные. Карседо попал в хорошую атмосферу, у него благодатная почва для работы. Дай бог, чтобы он этим воспользовался. Но к нам приезжают обыкновенные тренеры. Нет ничего особенного ни в Карседо, ни в Петрове, ни в Сидорове. Если ты работаешь на каком‑то высоком уровне, то примерно все одинаковые. Плюс‑минус. Конечно, стилистика разная может быть, но не уровень. Есть нюансы, нюансы — это мастерство специалиста. Потом еще влияет то, где ты работаешь, с какими людьми. Слагаемых успеха очень много. Нет какого‑то одного.

Поэтому не стоит говорить, что приехал какой‑то великий специалист. Приехал нормальный специалист, который пользуется тем, что у него благодатная почва. Условный Абаскаль этим воспользоваться не смог, а Карседо смог. По крайней мере пока. Поэтому нет такого, что кто‑то средний, а кто‑то нет.

Вот я приехал в Красноярск. Есть ребята, звезд никаких нет. Но мы сумели пятое место занять. О чем это говорит? О том, что мы правильно сработали. Но завтра уже может быть другая ситуация, потому что что‑то немножко изменилось. Опять же, это все зависит от того, как клуб свою политику выстраивает», — сказал Ташуев «Матч ТВ».

Карседо возглавил «Спартак» в январе 2026 года, финишировал с ним на 4-м месте в РПЛ и выиграл Кубок России.