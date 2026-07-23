Московский «Спартак» намерен добиться переигровки матча за Суперкубок России против «Зенита» (1:1, пеню 2:4) и подал протест на результат игры.

Евгений Буланов судил тот матч globallookpress.com

«Футбольный клуб "Спартак" подал протест с требованием переигровки в связи с нарушением правил игры судьёй. Поэтому рассмотрим в данном случае и протест по данному матчу», — сказал председатель КДК РФС Артур Григорьянц в видео, опубликованном в телеграм-канале РФС.

Тот матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым из Саранска. Слушания по этому делу пройдут сегодня, 23 июля.