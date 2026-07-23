Английский «Ноттингем Форест» объявил о трансфере полузащитника Ксавье Шлагера из «РБ Лейпциг».

Ксавье Шлагер www.nottinghamforest.co.uk

«Ксавер Шлагер подписал двухлетний контракт с "Ноттингем Форест", став первым игроком, присоединившимся к команде под руководством главного тренера Оливера Гласнера.

Игрок сборной Австрии переходит в "Форест" после четырех сезонов, проведенных в "Лейпциге", где он был вице-капитаном в сезоне-2025/26.

Проведя 30 матчей за клуб в прошлом сезоне, Шлагер вышел в стартовом составе во всех четырех играх сборной Австрии на чемпионате мира этим летом, доведя общее количество матчей за национальную команду до 55. Присоединившись к "Форест", Шлагер воссоединяется с главным тренером, с которым он работал во время пребывания в "Вольфсбурге", — говорится в сообщении на официальном сайте "лесников".

28‑летний австриец стал первым приобретением нового главного тренера Оливера Гласнера в "Ноттингеме". Он перебрался в качестве свободного агента.