Завершились 3 первых матча 1/4 финала квалификации Лиги Европы.

«Санкт-Галлен» — «Бенфика»
«Санкт-Галлен» — «Бенфика» globallookpress.com

В одной из встреч «Бенфика» проиграла «Санкт-Галлену» со счетом 1:2.

У команды из Швейцарии голами отметились Алиу Бальде на 37-й минуте и Том Гаал на 80-й минуте.

Единственный гол «Бенфика» забила на 44-й минуте, отличился Рафаэл Силва.

Результат матча

Санкт-ГалленЛига Европы. КвалификацияСанкт-Галлен2:1БенфикаБенфикаЛиссабон
1:0 Алиу Бальде 37' 1:1 Рафаэл Силва 44' 2:1 Tom Gaal 80'
Санкт-Галлен:  Лоуренс Ати-Зиги,  Йозо Станич (Joel Ruiz 90'),  Чима Окороджи,  Гюго Вандермерш,  Лукас Гёртлер,  Лукас Дашнер,  Карло Бухальфа (Leon Frokaj 72'),  Михайло Стеванович,  Алиу Бальде (Diego Besio 72'),  Tom Gaal,  Christian Witzig (Андрин Хунцикер 72')
Бенфика:  Даниэль Бырлиджа,  Самуэль Даль,  Антониу Силва,  Клеман Лангле,  Рафаэл Силва,  Георгий Судаков,  Якуб Каминьский (Энцо Барренечеа 66'),  Александр Хартманн Бах,  Вангелис Павлидис (Франьо Иванович 76'),  Miguel Lebre Monteiro Figueiredo,  Manu Silva (Жуан Регу 84')
Жёлтые карточки:  Лукас Гёртлер 30',  Йозо Станич 62',  Tom Gaal 90+4'  —  Вангелис Павлидис 64'

Ответная игра состоится 30-го июля в Лиссабоне.

В параллельном матче «Бешикташ» одолел «Мидтьюлланн» со счетом 1:0.

У турецкой команды победный гол забил Оркун Кёкчю на 26-й минуте.

Ответный матч между этими командами состоится 30-го июля.

«Твенте» уступил «Ференцварошу» со счетом 1:2.

У венгерской команды дубль оформил Ленни Жозеф, отличившись на 14-й и 80-й минутах встречи.

Единственный гол в составе «Твенте» записал на свой счет Аске Адельгор на 38-й минуте.