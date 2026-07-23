Единственный гол в составе «Твенте» записал на свой счет Аске Адельгор на 38-й минуте.

У венгерской команды дубль оформил Ленни Жозеф , отличившись на 14-й и 80-й минутах встречи.

Ответный матч между этими командами состоится 30-го июля.

У турецкой команды победный гол забил Оркун Кёкчю на 26-й минуте.

В параллельном матче «Бешикташ» одолел «Мидтьюлланн» со счетом 1:0.

У команды из Швейцарии голами отметились Алиу Бальде на 37-й минуте и Том Гаал на 80-й минуте.

В одной из встреч «Бенфика» проиграла «Санкт-Галлену» со счетом 1:2.

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