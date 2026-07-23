Завершились 3 первых матча 1/4 финала квалификации Лиги Европы.
В одной из встреч «Бенфика» проиграла «Санкт-Галлену» со счетом 1:2.
У команды из Швейцарии голами отметились Алиу Бальде на 37-й минуте и Том Гаал на 80-й минуте.
Единственный гол «Бенфика» забила на 44-й минуте, отличился Рафаэл Силва.
Результат матча
Ответная игра состоится 30-го июля в Лиссабоне.
В параллельном матче «Бешикташ» одолел «Мидтьюлланн» со счетом 1:0.
У турецкой команды победный гол забил Оркун Кёкчю на 26-й минуте.
Ответный матч между этими командами состоится 30-го июля.
«Твенте» уступил «Ференцварошу» со счетом 1:2.
У венгерской команды дубль оформил Ленни Жозеф, отличившись на 14-й и 80-й минутах встречи.
Единственный гол в составе «Твенте» записал на свой счет Аске Адельгор на 38-й минуте.