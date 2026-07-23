Завершились три первых матча 1/4 финала квалификации Лиги конференций.

«Риека» одержала победу над «Дерри Сити» со счетом 1:0.

Единственный гол хорватская команда забила на 52-й минуте благодаря точному удару Тони Фрука.

Результат матча

Риека Риека 1:0 Дерри Сити Лига конференций. Квалификация

1:0 Тони Фрук 52'

Риека: Анте Ореч, Анте Майсторович, Младен Деветак, Тьягу Данташ, Амер Гояк ( Габриэль Рукавина 79' ), Тони Фрук ( Юстас Ласицкас 90' ), Нико Янкович, Дэниел Аду-Аджей ( Анте Матей Юрич 69' ), Aleksa Todorovic, Alfonso Barco, Branko Pavic

Дерри Сити: Бруклин Лайонс-Фостер ( Conor Barr 75' ), Брандон Флеминг, Бэрри Коттер, Эллис Чапман, Джеймс Олайника ( Дарра Бёрнс 80' ), Майкл Даффи, Лиам Бойс ( Adam O'Reilly 62' ), Nick Twisk ( James Clarke 62' ), Jamie Stott ( Камерон Даммигэн 62' ), Patrick McClean, Brian Maher

Жёлтые карточки: Анте Ореч 7' (Риека), Дэниел Аду-Аджей 60' (Риека)