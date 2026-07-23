Завершились три первых матча 1/4 финала квалификации Лиги конференций.
«Риека» одержала победу над «Дерри Сити» со счетом 1:0.
Единственный гол хорватская команда забила на 52-й минуте благодаря точному удару Тони Фрука.
Результат матча
РиекаРиека1:0Дерри СитиЛига конференций. Квалификация
1:0 Тони Фрук 52'
Риека: Анте Ореч, Анте Майсторович, Младен Деветак, Тьягу Данташ, Амер Гояк (Габриэль Рукавина 79'), Тони Фрук (Юстас Ласицкас 90'), Нико Янкович, Дэниел Аду-Аджей (Анте Матей Юрич 69'), Aleksa Todorovic, Alfonso Barco, Branko Pavic
Дерри Сити: Бруклин Лайонс-Фостер (Conor Barr 75'), Брандон Флеминг, Бэрри Коттер, Эллис Чапман, Джеймс Олайника (Дарра Бёрнс 80'), Майкл Даффи, Лиам Бойс (Adam O'Reilly 62'), Nick Twisk (James Clarke 62'), Jamie Stott (Камерон Даммигэн 62'), Patrick McClean, Brian Maher
Жёлтые карточки: Анте Ореч 7' (Риека), Дэниел Аду-Аджей 60' (Риека)
«Копер» на чужом поле одолел «Рунавик» со счетом 2:0.
У словенской команды дубль оформил Браун Ирабор, отличившись на 82-й и 86-й минутах встречи.
«Шелбурн» разгромил «Нымме Калью» со счетом 5:2.
У хозяев дублем отметился Син Мур, забив голы на 21-й и 47-й минутах встречи. Еще по голу записали на свой счет Родриго Фритас на 3-й минуте, Алистар Кут на 25-й и Дан Ринг на 89-й минуте.
В составе «Нымме Калью» 2 гола забил Энрике Эсоно на 40-й и 90+1-й минутах.
Ответные матчи между этими командами состоятся 29 и 30 июля.