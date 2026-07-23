«Карабах» разошелся миром с софийским ЦСКА в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы — 0:0.

За 90 минут ни одна из команд не смогла отметиться забитыми мячами.

Результат матча

Карабах Агдам 0:0 PFC CSKA Sofia Лига Европы. Квалификация

Карабах: Матеуш Кохальски, Матеус Силва, Бадави Гусейнов ( Jaly Mouaddib 74' ), Бруну Алберту Ланга ( Реналдо Сефас 56' ), Марко Янкович, Алексей Кащук ( Чебраил Макрецкис 74' ), Кади Боржес, Абделла Зубир ( Джонатан Монтьель 78' ), Bence Varkonyi, Pedro Bicalho, Zakaria Sawo

PFC CSKA Sofia: Фёдор Лапоухов, Факундо Родригес, Иоаннис Питтас, Стефано Сенси ( Mohamed Amine Brahimi 90' ), Жордау, Жан-Филипп Гбамин, Макс Эбон ( Joel Zwarts 73' ), Santiago Leandro Godoy ( Isaac Solet 73' ), Angelo Martino ( Tamimou Ouorou 84' ), Teodor Ivanov, David Samuel Custodio Lima

Жёлтые карточки: Марко Янкович 37' — Santiago Leandro Godoy 35', Факундо Родригес 77'