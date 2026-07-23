«Карабах» разошелся миром с софийским ЦСКА в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы — 0:0.
За 90 минут ни одна из команд не смогла отметиться забитыми мячами.
Результат матча
КарабахАгдам0:0PFC CSKA SofiaЛига Европы. Квалификация
Карабах: Матеуш Кохальски, Матеус Силва, Бадави Гусейнов (Jaly Mouaddib 74'), Бруну Алберту Ланга (Реналдо Сефас 56'), Марко Янкович, Алексей Кащук (Чебраил Макрецкис 74'), Кади Боржес, Абделла Зубир (Джонатан Монтьель 78'), Bence Varkonyi, Pedro Bicalho, Zakaria Sawo
PFC CSKA Sofia: Фёдор Лапоухов, Факундо Родригес, Иоаннис Питтас, Стефано Сенси (Mohamed Amine Brahimi 90'), Жордау, Жан-Филипп Гбамин, Макс Эбон (Joel Zwarts 73'), Santiago Leandro Godoy (Isaac Solet 73'), Angelo Martino (Tamimou Ouorou 84'), Teodor Ivanov, David Samuel Custodio Lima
Жёлтые карточки: Марко Янкович 37' — Santiago Leandro Godoy 35', Факундо Родригес 77'
Ответная встреча состоится 30 июля в Софии.