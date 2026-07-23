Завершились очередные 3 первых матча 1/4 финала квалификации Лиги конференций.

«Копенгаген»
«Копенгаген» globallookpress.com

В одной из встреч «Полесье» сыграла вничью с «Копенгагеном» со счетом 3:3.

У датской команды дубль оформил Роберт, отличившись на 4-й и 55-й минутах встречи. Еще один гол записал на свой счет Мадс Мадсен на 83-й минуте.

В составе украинской команды голами отметились Игорь Краснопир на 6-й, Олег Федор на 36-й минуте и Александр Филиппов на 88-й минуте.

Результат матча

ПолесьеЖитомирПолесье3:3КопенгагенКопенгагенКопенгаген
0:1 Роберт Силва 4' 1:1 Игорь Краснопир 6' 2:1 Олег Федор 36' 2:2 Роберт Силва 55' 2:3 Мадс Эмиль Мадсен 83' 3:3 Александр Филиппов 88'
Полесье:  Георгий Бущан,  Сергей Чоботенко,  Эдуард Сарапий,  Борис Крушинский,  Богдан Михайличенко,  Александр Андриевский (Линдон Эмерллаху 80'),  Олег Федор (Александр Филиппов 70'),  Леандру Андраде (Владислав Велетень 71'),  Александр Назаренко (Максим Брагару 71'),  Игорь Краснопир (Mykola Haiduchyk 83'),  Borel Tomandzoto
Копенгаген:  Рунар Алекс Рунарссон,  Маркос Лопес,  Дзюнносукэ Судзуки,  Мунаше Гарананга (Алекс Краль 66'),  Феликс Беймо,  Мадс Эмиль Мадсен,  Уильям Клем,  Юссуфа Мукоко (Marvin Nasnas 90'),  Роберт Силва (Андреас Корнелиус 80'),  Мохамед Эльюнуссип,  Mustapha Nyassi (Geovanni Vianney 46')
Жёлтые карточки:  Олег Федор 60',  Borel Tomandzoto 75'  —  Дзюнносукэ Судзуки 42',  Уильям Клем 68'

Ответный матч между этими командами состоится 29-го июля в Копенгагене.

«Вараждин» обыграл «Яблонец» со счетом 3:2.

У хорватской команды голами отметились Юрий Тавареш на 24-й минуте, Иван Мамут на 68-й минуте и Лука Мамич на 82-й минуте.

«Яблонец» ответил голами Мартина Цедидлы на 27-й минуте и Неманья Текиджаски на 56-й минуте.

«Алюминий» сыграл вничью с «Динамо» Тирана (1:1).

Ответные игры между пройдут 30-го июля.