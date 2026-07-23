Завершились очередные 3 первых матча 1/4 финала квалификации Лиги конференций.

В одной из встреч «Полесье» сыграла вничью с «Копенгагеном» со счетом 3:3.

У датской команды дубль оформил Роберт, отличившись на 4-й и 55-й минутах встречи. Еще один гол записал на свой счет Мадс Мадсен на 83-й минуте.

В составе украинской команды голами отметились Игорь Краснопир на 6-й, Олег Федор на 36-й минуте и Александр Филиппов на 88-й минуте.

Результат матча Полесье Житомир 3:3 Копенгаген Копенгаген 0:1 Роберт Силва 4' 1:1 Игорь Краснопир 6' 2:1 Олег Федор 36' 2:2 Роберт Силва 55' 2:3 Мадс Эмиль Мадсен 83' 3:3 Александр Филиппов 88' Полесье: Георгий Бущан, Сергей Чоботенко, Эдуард Сарапий, Борис Крушинский, Богдан Михайличенко, Александр Андриевский ( Линдон Эмерллаху 80' ), Олег Федор ( Александр Филиппов 70' ), Леандру Андраде ( Владислав Велетень 71' ), Александр Назаренко ( Максим Брагару 71' ), Игорь Краснопир ( Mykola Haiduchyk 83' ), Borel Tomandzoto Копенгаген: Рунар Алекс Рунарссон, Маркос Лопес, Дзюнносукэ Судзуки, Мунаше Гарананга ( Алекс Краль 66' ), Феликс Беймо, Мадс Эмиль Мадсен, Уильям Клем, Юссуфа Мукоко ( Marvin Nasnas 90' ), Роберт Силва ( Андреас Корнелиус 80' ), Мохамед Эльюнуссип, Mustapha Nyassi ( Geovanni Vianney 46' ) Жёлтые карточки: Олег Федор 60', Borel Tomandzoto 75' — Дзюнносукэ Судзуки 42', Уильям Клем 68'

Статистика матча 7 Удары в створ 7 12 Удары мимо 4 50 Владение мячом 50 2 Угловые удары 3 1 Офсайды 4 8 Фолы 13

Ответный матч между этими командами состоится 29-го июля в Копенгагене.

«Вараждин» обыграл «Яблонец» со счетом 3:2.

У хорватской команды голами отметились Юрий Тавареш на 24-й минуте, Иван Мамут на 68-й минуте и Лука Мамич на 82-й минуте.

«Яблонец» ответил голами Мартина Цедидлы на 27-й минуте и Неманья Текиджаски на 56-й минуте.

«Алюминий» сыграл вничью с «Динамо» Тирана (1:1).

Ответные игры между пройдут 30-го июля.