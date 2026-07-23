Завершились очередные 3 первых матча 1/4 финала квалификации Лиги конференций.
«Копенгаген» globallookpress.com
В одной из встреч
«Полесье» сыграла вничью с «Копенгагеном» со счетом 3:3.
У датской команды дубль оформил
Роберт, отличившись на 4-й и 55-й минутах встречи. Еще один гол записал на свой счет Мадс Мадсен на 83-й минуте.
В составе украинской команды голами отметились
Игорь Краснопир на 6-й, Олег Федор на 36-й минуте и Александр Филиппов на 88-й минуте.
Результат матча
Полесье Житомир 3:3 Копенгаген Копенгаген
0:1 Роберт Силва 4' 1:1 Игорь Краснопир 6' 2:1 Олег Федор 36' 2:2 Роберт Силва 55' 2:3 Мадс Эмиль Мадсен 83' 3:3 Александр Филиппов 88'
Полесье: Георгий Бущан, Сергей Чоботенко, Эдуард Сарапий, Борис Крушинский, Богдан Михайличенко, Александр Андриевский ( Линдон Эмерллаху ), Олег Федор ( 80' Александр Филиппов ), Леандру Андраде ( 70' Владислав Велетень ), Александр Назаренко ( 71' Максим Брагару ), Игорь Краснопир ( 71' Mykola Haiduchyk ), Borel Tomandzoto 83'
Копенгаген: Рунар Алекс Рунарссон, Маркос Лопес, Дзюнносукэ Судзуки, Мунаше Гарананга ( Алекс Краль ), Феликс Беймо, Мадс Эмиль Мадсен, Уильям Клем, Юссуфа Мукоко ( 66' Marvin Nasnas ), Роберт Силва ( 90' Андреас Корнелиус ), Мохамед Эльюнуссип, Mustapha Nyassi ( 80' Geovanni Vianney ) 46'
Жёлтые карточки: Олег Федор 60', Borel Tomandzoto 75' — Дзюнносукэ Судзуки 42', Уильям Клем 68'
Статистика матча
Ответный матч между этими командами состоится 29-го июля в Копенгагене.
«Вараждин» обыграл «Яблонец» со счетом 3:2.
У хорватской команды голами отметились
Юрий Тавареш на 24-й минуте, Иван Мамут на 68-й минуте и Лука Мамич на 82-й минуте.
«Яблонец» ответил голами Мартина Цедидлы на 27-й минуте и Неманья Текиджаски на 56-й минуте.
«Алюминий» сыграл вничью с «Динамо» Тирана (1:1).
Ответные игры между пройдут 30-го июля.