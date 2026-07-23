«Родина» объявила о назначении Александра Погонина на пост генерального директора клуба.

Александр Погонин стал новым генеральным директором «Родины» t.me/fcrodina

«Выражаю благодарность Сергею Александровичу Ломакину за доверие и возможность возглавить клуб в этот ответственный момент — в преддверии исторического первого сезона "Родины" в Российской Премьер-Лиге.

Главная цель сейчас — на долгие годы сделать из "Родины" полноценную силу, как на футбольном поле, так и за его пределами. "Родина" должна стать брендом, ещё более сильным, более узнаваемым, со своим молодым и ярким коммьюнити болельщиков. В минувшем сезоне мы сделали отличный задел на пути к этой цели, теперь важно развить успех в сезоне наступающем.

В ближайшее время будет представлена новая управленческая команда — люди, разделяющие наши цели и готовые работать на результат. Масштаб предстоящей работы только придаст нам энергии. Есть уверенность в своих силах и чёткое понимание, куда мы движемся», — приводит слова Погонина телеграм-канал «Родины».

Напомним, что московская команда заняла 1-е место в прошлом сезоне российской Первой лиги. «Родина» напрямую вышла в РПЛ.