«Наполи» принял окончательное решение расстаться с бельгийским нападающим Ромелу Лукаку в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Ромелу Лукаку globallookpress.com

По информации источника, 33-летний форвард официально выставлен на трансфер. В неаполитанском клубе не рассчитывают на опытного футболиста в новом сезоне и готовы рассматривать предложения от заинтересованных команд.

Ранее в СМИ сообщалось, что интерес к нападающему проявляет турецкий «Бешикташ», который рассматривает возможность подписания опытного форварда этим летом.

В сезоне-2025/2026 Лукаку принял участие в пяти матчах чемпионата Италии в составе «Наполи» и забил один мяч.