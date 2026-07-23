«Наполи» проиграл «Ареццо» из Серии В (1:3) в рамках товарищеского противостояния.
Единственный гол в составе неаполитанцев записал на свой счет Маттео Политано на 61-й минуте.
У «Ареццо» отличились Альберто Черри на 11-й минуте, Маттео Джилли на 56-й минуте и Шака Эклу на 89-й минуте.
Этот матч стал дебютным для Массимилиано Аллегри в качестве главного тренера «Наполи».
В следующем товарищеском матче неаполитанцы сыграют против «Каррарезе» 26-го июля. «Ареццо» встретится с «Фольгоре» 25-го числа.