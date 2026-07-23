Венская «Аустрия» обыграла в гостях «Лиепаю» в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций — 2:0.

ФК «Аустрия» Вена
ФК «Аустрия» Вена globallookpress.com

Голами в составе победителей отметились Флориан Вюстингер (31') и Мориц Велс (55').

Результат матча

ЛиепаяЛига конференций. КвалификацияЛиепая0:2Аустрия ВенаАустрия ВенаВена
0:1 Florian Wustinger 31' 0:2 Мориц Вельс 55'
Лиепая:  Давис Ошс,  Владислав Сорокин (Andriy Korobenko 68'),  Vjaceslavs Isajevs,  Ilja Korotkovs,  Bart Straalman,  Rodolphe Ekou (Danila Patijcuks 68'),  Leonel Strumia,  Abiodun Ogunniyi,  Kyvon Leidsman,  Amar Haidara,  Ede Oloko
Аустрия Вена:  Самуэль Радлингер,  Райнхольд Ранфтль,  Ибрахим Бухари,  Манфред Фишер,  Йоханнес Эггештайн (Филипп Майбах 72'),  Sanel Saljic (Lukas Wedl 46'),  Vasilije Markovic (Julian Hettwer 60'),  Matteo Schablas,  Florian Wustinger,  Jonas Feddersen,  Kang-Hee Lee (Александар Драгович 46')
Жёлтые карточки:  Amar Haidara 33',  Vjaceslavs Isajevs 70'  —  Sanel Saljic 16'

Ответная встреча состоится 30 июля в Вене.