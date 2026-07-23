Венская «Аустрия» обыграла в гостях «Лиепаю» в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций — 2:0.
Голами в составе победителей отметились Флориан Вюстингер (31') и Мориц Велс (55').
Результат матча
ЛиепаяЛига конференций. Квалификация0:2Аустрия ВенаВена
0:1 Florian Wustinger 31' 0:2 Мориц Вельс 55'
Лиепая: Давис Ошс, Владислав Сорокин (Andriy Korobenko 68'), Vjaceslavs Isajevs, Ilja Korotkovs, Bart Straalman, Rodolphe Ekou (Danila Patijcuks 68'), Leonel Strumia, Abiodun Ogunniyi, Kyvon Leidsman, Amar Haidara, Ede Oloko
Аустрия Вена: Самуэль Радлингер, Райнхольд Ранфтль, Ибрахим Бухари, Манфред Фишер, Йоханнес Эггештайн (Филипп Майбах 72'), Sanel Saljic (Lukas Wedl 46'), Vasilije Markovic (Julian Hettwer 60'), Matteo Schablas, Florian Wustinger, Jonas Feddersen, Kang-Hee Lee (Александар Драгович 46')
Жёлтые карточки: Amar Haidara 33', Vjaceslavs Isajevs 70' — Sanel Saljic 16'
Ответная встреча состоится 30 июля в Вене.