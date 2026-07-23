Венская «Аустрия» обыграла в гостях «Лиепаю» в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций — 2:0.

Голами в составе победителей отметились Флориан Вюстингер (31') и Мориц Велс (55').

Результат матча

Лиепая Лига конференций. Квалификация 0:2 Аустрия Вена Вена

0:1 Florian Wustinger 31' 0:2 Мориц Вельс 55'

Лиепая: Давис Ошс, Владислав Сорокин ( Andriy Korobenko 68' ), Vjaceslavs Isajevs, Ilja Korotkovs, Bart Straalman, Rodolphe Ekou ( Danila Patijcuks 68' ), Leonel Strumia, Abiodun Ogunniyi, Kyvon Leidsman, Amar Haidara, Ede Oloko

Аустрия Вена: Самуэль Радлингер, Райнхольд Ранфтль, Ибрахим Бухари, Манфред Фишер, Йоханнес Эггештайн ( Филипп Майбах 72' ), Sanel Saljic ( Lukas Wedl 46' ), Vasilije Markovic ( Julian Hettwer 60' ), Matteo Schablas, Florian Wustinger, Jonas Feddersen, Kang-Hee Lee ( Александар Драгович 46' )

Жёлтые карточки: Amar Haidara 33', Vjaceslavs Isajevs 70' — Sanel Saljic 16'