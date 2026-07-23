Завершились два первых матча 1/4 финала квалификации Лиги конференций.
В одной из встреч «АЕК Ларнака» на своем поле уступила «Бейтару» со счетом 0:1.
На 75-й минуте игрок хозяев Майк ван дер Хорн получил красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.
Спустя 2 минуты «Бейтар» забил победный гол благодаря точному удару Брайана Карабали.
Результат матча
АЕК ЛарнакаЛарнака0:1БейтарИерусалим
0:1 Brayan Carabali 77'
АЕК Ларнака: Andreas Paraskevas, Хорхе Мирамон (Яав Гурфинкель 62'), Майк ван дер Хорн, Костас Пилеас (Godswill Ekpolo 62'), Хрвое Миличевич, Gus Ledes, Амор Лаюни (Zacharias Adoni 76'), Риад Баич, Джордже Иванович (Юссеф Амин 63'), Jan Repas, Ivan Chavdarov Pankov (Хараламбос Кириаку 69')
Бейтар: Мигел Силва, Гиль Коэн, Boris Enow, Ярден Коэн, Юджен Энса (Timothy Muzie 57'), Омер Атцили (Шош-Зальман Вайссман 57'), Yarden Shua (Johnbosco Samuel Kalu 57'), Noam Mucha (Зив Исраэль Бен Шимол 83'), Dagats Worko, Brayan Carabali, Nana Antwi
Жёлтые карточки: Юджен Энса 7' (Бейтар), Омер Атцили 54' (Бейтар), Nana Antwi 65' (Бейтар)
Красная карточка: Майк ван дер Хорн 75' (АЕК Ларнака)
Ответная игра между этими командами пройдет 30-го июля.
«ДАК 1904» одержал победу над «Вележем» со счетом 1:0.
Единственный гол хозяева поля забили на 59-й минуте, отличился Гиорги Гагуа с пенальти.
Ответный матч состоится 30-го июля в Боснии и Герцеговине.