Завершились два первых матча 1/4 финала квалификации Лиги конференций.

В одной из встреч «АЕК Ларнака» на своем поле уступила «Бейтару» со счетом 0:1.

На 75-й минуте игрок хозяев Майк ван дер Хорн получил красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.

Спустя 2 минуты «Бейтар» забил победный гол благодаря точному удару Брайана Карабали.

Результат матча

АЕК Ларнака Ларнака 0:1 Бейтар Иерусалим

0:1 Brayan Carabali 77'

АЕК Ларнака: Andreas Paraskevas, Хорхе Мирамон ( Яав Гурфинкель 62' ), Майк ван дер Хорн, Костас Пилеас ( Godswill Ekpolo 62' ), Хрвое Миличевич, Gus Ledes, Амор Лаюни ( Zacharias Adoni 76' ), Риад Баич, Джордже Иванович ( Юссеф Амин 63' ), Jan Repas, Ivan Chavdarov Pankov ( Хараламбос Кириаку 69' )

Бейтар: Мигел Силва, Гиль Коэн, Boris Enow, Ярден Коэн, Юджен Энса ( Timothy Muzie 57' ), Омер Атцили ( Шош-Зальман Вайссман 57' ), Yarden Shua ( Johnbosco Samuel Kalu 57' ), Noam Mucha ( Зив Исраэль Бен Шимол 83' ), Dagats Worko, Brayan Carabali, Nana Antwi

Жёлтые карточки: Юджен Энса 7' (Бейтар), Омер Атцили 54' (Бейтар), Nana Antwi 65' (Бейтар)

Красная карточка: Майк ван дер Хорн 75' (АЕК Ларнака)