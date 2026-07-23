Агент игрока «Локомотива» Алексея Батракова Владимир Кузьмичёв рассказал, что полузащитник рассматривает только варианты из ведущих клубов топ‑5 европейских лиг.

Алексей Батраков globallookpress.com

«Что касается того, что Алексей взял 10‑й номер, — это на самом деле очень красивая и, что самое главное, правильная история. Потому что на сегодняшний день, на мой субъективный взгляд, Батраков — это тот игрок, который после Дмитрия Лоськова должен надеть этот номер.

А что касается возможности перехода или продолжения карьеры в Европе, тут всё будет зависеть от того, какие будут предложения. Понятно, что Алексей не планирует размениваться на абы какой клуб. У него нет цели любой ценой уехать в другой чемпионат. Поэтому, естественно, будет рассматриваться только предложение от большого клуба и от чемпионата, который входит в топ‑5 европейских лиг. Тогда варианты возможны.

При этом нужно понимать, что трансферное окно у нас до сентября. Поэтому что‑то гарантировать точно нельзя. Повторюсь, что у Батракова нет желания любой ценой покинуть клуб. Только если это будет большой клуб и большой чемпионат», — сказал Кузьмичёв «Матч ТВ».

Сейчас Батракову 20 лет, он является воспитанником «железнодорожников». Ранее в СМИ сообщалось, что им активно интересуется «ПСЖ», но стороны пока не пришли к соглашению. Всего в прошлом сезоне полузащитник сыграл 36 матчей за «Локомотив», забил в них 17 голов и отметился 12 ассистами.