Агент игрока «Локомотива» Алексея Батракова Владимир Кузьмичёв рассказал, что полузащитник рассматривает только варианты из ведущих клубов топ‑5 европейских лиг.

Алексей Батраков
Алексей Батраков globallookpress.com

«Что касается того, что Алексей взял 10‑й номер, — это на самом деле очень красивая и, что самое главное, правильная история. Потому что на сегодняшний день, на мой субъективный взгляд, Батраков — это тот игрок, который после Дмитрия Лоськова должен надеть этот номер.

А что касается возможности перехода или продолжения карьеры в Европе, тут всё будет зависеть от того, какие будут предложения. Понятно, что Алексей не планирует размениваться на абы какой клуб. У него нет цели любой ценой уехать в другой чемпионат. Поэтому, естественно, будет рассматриваться только предложение от большого клуба и от чемпионата, который входит в топ‑5 европейских лиг. Тогда варианты возможны.

При этом нужно понимать, что трансферное окно у нас до сентября. Поэтому что‑то гарантировать точно нельзя. Повторюсь, что у Батракова нет желания любой ценой покинуть клуб. Только если это будет большой клуб и большой чемпионат», — сказал Кузьмичёв «Матч ТВ».

Сейчас Батракову 20 лет, он является воспитанником «железнодорожников». Ранее в СМИ сообщалось, что им активно интересуется «ПСЖ», но стороны пока не пришли к соглашению. Всего в прошлом сезоне полузащитник сыграл 36 матчей за «Локомотив», забил в них 17 голов и отметился 12 ассистами.