Лондонский «Арсенал» намерен включиться в борьбу за нападающего «РБ Лейпцига» Яна Диоманде. Об этом сообщает инсайдер Бен Джейкобс.

Ян Диоманде globallookpress.com

По данным источника, руководство «канониров» рассчитывает перехватить 19-летнего ивуарийца у «ПСЖ», который на данный момент считается главным претендентом на его подписание.

При этом сам футболист, как сообщается, предпочитает продолжить карьеру именно в парижском клубе. Диоманде уже согласовал с «ПСЖ» условия личного контракта, рассчитанного на пять лет, однако окончательное соглашение между клубами пока не достигнуто, чем и надеется воспользоваться «Арсенал».

В сезоне-2025/26 молодой форвард провёл 33 матча в чемпионате Германии в составе «РБ Лейпцига», забил 12 голов и отдал восемь результативных передач.