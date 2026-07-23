Завершились два матча второго отборочного раунда Лиги конференций.
Венгерский «Дебрецен» минимально обыграл дома армянский «Пюник» — 1:0.
Единственный гол в матче забил Флориан Цибла на 59-й минуте.
Результат матча
ДебреценДебрецен1:0ПюникЕреван
1:0 Florian Cibla 59'
Дебрецен: Пламен Андреев, Максимильян Хофман, Адам Ланг, Адриан Герреро (Марк Сечи 80'), Балаж Джуджак (Balazs Sain 80'), Серхи Сампер, Доминик Кочиш, Gergo Tercza (Rotem Keller 80'), Blaz Boskovic, Sohan Baldoni (Akos Szendrei 64'), Florian Cibla (Mate Masco 73')
Пюник: Хенри Авакян, Михаил Коваленко, Сергей Вакуленко, Филипе Алмейда (Robert Darbinyan 57'), Даниил Куликов (Витинешш Кембо 66'), Сеад Исламович, Артак Дашян (Никос Кенургиос 28'), Момо Янсане (Иман Гриффит 66'), Ованес Арутюнян (Iasonas Pikis 66'), Karlen Hovhannisyan, James
Жёлтые карточки: Blaz Boskovic 90+4' — James 33', Витинешш Кембо 82', Михаил Коваленко 88'
В параллельной встрече грузинская «Дила» разгромно проиграла кипрсокму «Аполлону» — 0:4.
Забитыми мячами отметились Брандон Томас (14'), Гаэтан Вайссбек (28'), Тедо Кикабидзе (51') с пенальти и Ален Ожболт (88').
Ответные встречи пройдут 30 июля.