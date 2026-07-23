Завершились два матча второго отборочного раунда Лиги конференций.

Венгерский «Дебрецен» минимально обыграл дома армянский «Пюник» — 1:0.

Единственный гол в матче забил Флориан Цибла на 59-й минуте.

Результат матча

Дебрецен Дебрецен 1:0 Пюник Ереван

1:0 Florian Cibla 59'

Дебрецен: Пламен Андреев, Максимильян Хофман, Адам Ланг, Адриан Герреро ( Марк Сечи 80' ), Балаж Джуджак ( Balazs Sain 80' ), Серхи Сампер, Доминик Кочиш, Gergo Tercza ( Rotem Keller 80' ), Blaz Boskovic, Sohan Baldoni ( Akos Szendrei 64' ), Florian Cibla ( Mate Masco 73' )

Пюник: Хенри Авакян, Михаил Коваленко, Сергей Вакуленко, Филипе Алмейда ( Robert Darbinyan 57' ), Даниил Куликов ( Витинешш Кембо 66' ), Сеад Исламович, Артак Дашян ( Никос Кенургиос 28' ), Момо Янсане ( Иман Гриффит 66' ), Ованес Арутюнян ( Iasonas Pikis 66' ), Karlen Hovhannisyan, James

Жёлтые карточки: Blaz Boskovic 90+4' — James 33', Витинешш Кембо 82', Михаил Коваленко 88'