Завершились три матча второго отборочного раунда Лиги конференций.
Белорусский «БАТЭ» разошелся миром с швейцарским «Сьоном» — 1:1.
Белорусский клуб вышел вперед на 16-й минуте после гола Владислава Вараксы. Еще до перерыва на 42-й минуте Рилинд Нивокази сравнял счет.
Результат матча
БАТЭБорисов1:1СьонЛига конференций. Квалификация
1:0 Vladislav Varaksa 16' 1:1 Rilind Nivokazi 42'
БАТЭ: Юрий Ковалев (Nikolay Bochko 65'), Кирилл Капленко, Danila Sokol, Ivan Mikhnyuk, Artem Rakhmanov, Maksim Sakuta, Nikita Neskoromnyi, Egor Kress (Ales Sakhonchik 86'), Egor Rusakov (Викторьен Ангбан 46'), Vladislav Varaksa (Лука Джорджевич 78'), Vladislav Yatskevich (Erick Puerto 46')
Сьон: Антони Расьоппи, Ян Крониг, Нума Лаванши, Франк Уильям Сурдес (Йосиас Тусево Лукембила 63'), Rilind Nivokazi (Theo Berdayes 75'), Winsley Boteli (Лайэм Чипперфилд 63'), Ylyas Chouaref, Baltazar, Ali Kabacalman, Nias Hefti, Noe Sow
Жёлтые карточки: Vladislav Yatskevich 32', Erick Puerto 82' — Донат Рудани 83'
В параллельной встрече «МЛ Витебск» разгромил черногорскую «Сутьеску» со счетом 3:0.
Голами в составе победителей забили Валерий Громыко (31'), Кирилл Гоманов (37') и Бассеку Дьябате (65').
В еще одной встрече венский «Рапид» в гостях переиграл андоррскую «Санту-Колому» — 3:1.
Голами у австрийского клуба забили Серж-Филипп Ро-Яо (50'), Юсуф Демир (56') и Мулайе Хайдара (90'). У хозяев единственный мяч на счету Педжа Муньос на 54-й минуте.
Ответные встречи пройдут 30 июля.