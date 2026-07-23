Завершились три матча второго отборочного раунда Лиги конференций.

Белорусский «БАТЭ» разошелся миром с швейцарским «Сьоном» — 1:1.

Белорусский клуб вышел вперед на 16-й минуте после гола Владислава Вараксы. Еще до перерыва на 42-й минуте Рилинд Нивокази сравнял счет.

Результат матча

БАТЭ Борисов 1:1 Сьон Лига конференций. Квалификация

1:0 Vladislav Varaksa 16' 1:1 Rilind Nivokazi 42'

БАТЭ: Юрий Ковалев ( Nikolay Bochko 65' ), Кирилл Капленко, Danila Sokol, Ivan Mikhnyuk, Artem Rakhmanov, Maksim Sakuta, Nikita Neskoromnyi, Egor Kress ( Ales Sakhonchik 86' ), Egor Rusakov ( Викторьен Ангбан 46' ), Vladislav Varaksa ( Лука Джорджевич 78' ), Vladislav Yatskevich ( Erick Puerto 46' )

Сьон: Антони Расьоппи, Ян Крониг, Нума Лаванши, Франк Уильям Сурдес ( Йосиас Тусево Лукембила 63' ), Rilind Nivokazi ( Theo Berdayes 75' ), Winsley Boteli ( Лайэм Чипперфилд 63' ), Ylyas Chouaref, Baltazar, Ali Kabacalman, Nias Hefti, Noe Sow

Жёлтые карточки: Vladislav Yatskevich 32', Erick Puerto 82' — Донат Рудани 83'