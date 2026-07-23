«Университатя» сыграла вничью с «Бранном» (2:2).

В составе норвежской команды голами отметились Никлас Кастро на 40-й минуте и Феликс Хорн Мюре на 53-й минуте.

У хозяев отличились Йово Лукич на 85-й минуте и Педру Пинью на 87-й минуте.

Ответная игра между этими командами состоится 30-го июля в Бергене.

В параллельном матче «Вадуц» разгромил «Атлетик Эскальдес» со счетом 4:0.

В составе хозяев дубль оформил Миша Эберхард, отличившись на 11-й и 54-й минутах. Еще по голу записали на свой счет Хуан Кабрера на 80-й минуте и Деян Соргич на 89-й минуте.

Ответный матч пройдет 30-го июля в Андорре.