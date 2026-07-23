Завершились 4 первых матча четвертьфинала квалификации Лиги конференций.

«Лугано»
«Лугано» globallookpress.com

В одной из встреч «Борац» одержал победу над «Петрокубом» со счетом 3:0.

В составе команды из Боснии и Герцеговины голы записали на свой счет Дамир Хрелья на 20-й минуте, Лука Юричич на 64-й и Анте Рогулич на 87-й минуте.

Результат матча

БорацБаня-ЛукаБорац3:0ПетрокубПетрокубЛига конференций. Квалификация
1:0 Дамир Греля 20' 2:0 Лука Юричич 64' 3:0 Анте Рогулич 87'
Борац:  Младен Юркас,  Виктор Роган,  Абель Паскуаль (Амер Хирош 71'),  Юрих Каролина,  Стефан Савич,  Санди Огринец,  Милош Йойич (Дэвид Вукович 84'),  Дамир Греля (Анте Рогулич 78'),  Себастьян Еррера,  Матей Декет (Неманья Якшич 71'),  Лука Юричич
Петрокуб:  Кристиан Аврам,  Ион Жардан,  Каталин Кукос,  Овидиу Давид (Максим Кожокару 78'),  Дэн Пушкаш,  Думитру Демьян (Илие Ботнари 71'),  Джесси Гера Джу (Михаил Платика 85'),  Петру Попеску,  Сергей Платика (Pavel Nazari 78'),  Mihail Sava (Михай Лупан 46'),  Vlad Pascari
Жёлтые карточки:  Виктор Роган 17'  —  Кристиан Аврам 43',  Ион Жардан 46',  Сергей Платика 67'

«Жилина» обыграла «Катовице» со счетом 2:1.

Польская команда забила единственный гол на 6-й минуте, отличился Лукаш Клеменз.

У «Жилины» голами отметились Мирослав Качер на 29-й минуте с пенальти и Тимотей Граница на 48-й минуте.

«ЛНЗ Черкассы» сыграли вничью с «Гентом» со счетом 0:0.

«Лугано» одержало победу над «Дукагини» (1:0).

Единственный гол швейцарская команда забила на 31-й минуте благодаря голу Ренато Штеффена.

Ответные матчи между этими командами состоятся 29 и 30 июля.