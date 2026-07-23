Завершились 4 первых матча четвертьфинала квалификации Лиги конференций.
В одной из встреч «Борац» одержал победу над «Петрокубом» со счетом 3:0.
В составе команды из Боснии и Герцеговины голы записали на свой счет Дамир Хрелья на 20-й минуте, Лука Юричич на 64-й и Анте Рогулич на 87-й минуте.
Результат матча
«Жилина» обыграла «Катовице» со счетом 2:1.
Польская команда забила единственный гол на 6-й минуте, отличился Лукаш Клеменз.
У «Жилины» голами отметились Мирослав Качер на 29-й минуте с пенальти и Тимотей Граница на 48-й минуте.
«ЛНЗ Черкассы» сыграли вничью с «Гентом» со счетом 0:0.
«Лугано» одержало победу над «Дукагини» (1:0).
Единственный гол швейцарская команда забила на 31-й минуте благодаря голу Ренато Штеффена.
Ответные матчи между этими командами состоятся 29 и 30 июля.