Завершились 4 первых матча четвертьфинала квалификации Лиги конференций.

В одной из встреч «Борац» одержал победу над «Петрокубом» со счетом 3:0.

В составе команды из Боснии и Герцеговины голы записали на свой счет Дамир Хрелья на 20-й минуте, Лука Юричич на 64-й и Анте Рогулич на 87-й минуте.

Результат матча Борац Баня-Лука 3:0 Петрокуб Лига конференций. Квалификация 1:0 Дамир Греля 20' 2:0 Лука Юричич 64' 3:0 Анте Рогулич 87' Борац: Младен Юркас, Виктор Роган, Абель Паскуаль ( Амер Хирош 71' ), Юрих Каролина, Стефан Савич, Санди Огринец, Милош Йойич ( Дэвид Вукович 84' ), Дамир Греля ( Анте Рогулич 78' ), Себастьян Еррера, Матей Декет ( Неманья Якшич 71' ), Лука Юричич Петрокуб: Кристиан Аврам, Ион Жардан, Каталин Кукос, Овидиу Давид ( Максим Кожокару 78' ), Дэн Пушкаш, Думитру Демьян ( Илие Ботнари 71' ), Джесси Гера Джу ( Михаил Платика 85' ), Петру Попеску, Сергей Платика ( Pavel Nazari 78' ), Mihail Sava ( Михай Лупан 46' ), Vlad Pascari Жёлтые карточки: Виктор Роган 17' — Кристиан Аврам 43', Ион Жардан 46', Сергей Платика 67'

Статистика матча 7 Удары в створ 2 10 Удары мимо 2 60 Владение мячом 40 10 Угловые удары 2 1 Офсайды 3 9 Фолы 10

«Жилина» обыграла «Катовице» со счетом 2:1.

Польская команда забила единственный гол на 6-й минуте, отличился Лукаш Клеменз.

У «Жилины» голами отметились Мирослав Качер на 29-й минуте с пенальти и Тимотей Граница на 48-й минуте.

«ЛНЗ Черкассы» сыграли вничью с «Гентом» со счетом 0:0.

«Лугано» одержало победу над «Дукагини» (1:0).

Единственный гол швейцарская команда забила на 31-й минуте благодаря голу Ренато Штеффена.

Ответные матчи между этими командами состоятся 29 и 30 июля.